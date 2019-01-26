Aslan, İzmir'den kayıpsız döndü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe'yi Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 yenerek, zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. Yoğun yağış altında oynanan mücadelede ev sahibi Göztepe 57. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamazken iki kez de direğe takıldı

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler (Dk. 71 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 76 Deniz Kadah), Poko, Halil Akbunar (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Castro, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 90+4 Semih Kaya), Selçuk İnan (Dk. 79 Donk), Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 89 Muğdat Çelik)

Gol: Dk. 72 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Bornova Stadı'nda oyanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi Göztepe, VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltıyı Borges ile gole çeviremedi ve öne geçme fırsatını tepti.

Konuk Galatasaray, 72. dakikada Semih Gümüş'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35'e çıkararak zirve takibini sürdürürken İzmir ekibi Göztepe ise 22 puanda kaldı.

Öte yandan Galatasaray'da cezası biten teknik direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı.

88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Reis kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Galatasaraylı oyuncuların geri pasla Muslera'ya gönderdiği topa baskı yapan Jerome meşin yuvarlağa dokunsa da top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Onyekuru'nun sol çapraz pozisyon attığı şutta kaleci Beto topu kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top dışarı gitti.

38. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Halil'in vuruşunda top auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

VAR KARARI | Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza alanı içinde Jerome ile Maicon'un mücadelesinin ardından pozisyonu devam ettiren Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu bir kez daha izledi. Maicon'un topa elle temas ettiğine karar veren Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges'in şutunda top yandan auta gitti.

GOL: 72. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Sinan Gümüş göğsüyle müdahale ettiği top filelerle buluştu: 0-1

79. dakikada Yasin Öztekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.

90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztürk'ün şutunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.