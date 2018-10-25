Aslan'ın evinde sesi çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray sahasında Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile golsüz berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda Fransız hakem Benoit Bastien'ın yönettiği mücadelede 90 dakikada gol sesi çıkmayınca iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 4'e, Schalke 04 de 5'e yükseltti.

Ligde 4. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Schalke 04 de deplasmanda Porto'ya konuk olacak.

PORTO DEPLASMANDA KAZANDI

Grubun diğer maçında ise Lokomotif Moskova’ya konuk olan Porto takımı sahadan 3-1 galip ayrılarak puanını 6 yaptı ve grupta liderliğe yükseldi.