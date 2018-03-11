Aslan ikinci devrede kükredi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, geriye düştüğü maçta Gomis ve Sinan Gümüş'ün golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi haftayı kayıpsız kapattı

Lider Galatasaray gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sahasında Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Maç golle başladı. Düşme hattından biran önce çıkmak isteyen Atiker Konyaspor henüz 2. dakikada golü buldu. Konuk ekipte sahneye çıkan isim Moke oldu.

GOL! Volkan Şen'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yerden seken topu Moke altıpas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla filelere yolladı: 0-1

Kalesinde gördüğü golün şokunu üzerinden çabuk atan Galatasaray zaman kaybetmeden oyunun kontrolünü eline aldı. Sarı-kırmızılılar özellikle sağ kanattan etkili ataklar geliştirerek beraberlik golünü aradı.

PENALTI KAÇTI!

Savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip alana taşıyan sarı-kırmızılılar 20. dakikada beraberliğe çok yaklaştı. Selçuk İnan'ın şutunda Selim'in elle müdahalesi olduğunu belirten Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gomis, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

Galatasaray'da 40. dakikada sarı kart gören Mariano gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

CİM BOM DİREĞE TAKILDI!

45+3. dakikada Mariano'nun sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Macion'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Atiker Konyaspor soyunma odasına 1-0 öne gitti.

Seyircisinin desteğini arkasına alan Galatasaray ikinci yoğun bir baskıyla başladı. İlerleyen dakikalarda Atiker Konyaspor oyuna dengeyi getirdi. Zaman zaman tempoyu yükselten Galatasaray rakip kalede beraberlik golünü aradı.

Sarı-kırmızılılar aradığı golü 69. dakikada Gomis ile buldu. İlk yarıda penaltı atışından yararlanamayan Fransız golcü bu sefer Serkan Kırıntılı’yı avladı. Süper Lig'de gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis, bu sezonki gol sayısını 25'e çıkardı.

GOL! Feghouli'nin pasıyla sağdan ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün ortasına ön direkte iyi bir kafa vuruşu yapan Gomis, kaleci Serkan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı: 1-1

BELHANDA KAÇIRDI!

Golden sonra da baskıdan vazgeçmeyen Galatasaray, 73. dakikada Belhanda ile çok etkili geldi. Gomis'in indirdiği topla savunma arkasına sarkan Belhanda, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Serkan'ı geçen top yandan auta çıktı.

Galibiyet için yoğun baskı kuran Galatasaray aradığı golü 86. dakikada Sinan Gümüş ile buldu. İkinci yarı başlarken oyuna giren Sinan Gümüş, ilk golde asisti yaptıktan sonra Galatasaray'ın geri dönüşünü tamamlayan gole de imzasını attı: 2-1

GOL! Nagatomo'nun sol kanattan ortasına penaltı noktasının gerisinden gelişine voleyi vuran Sinan Gümüş, nefis bir gole imza attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.