Aslan idare etti

Galatasaray, 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı

Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 54 Mariano), Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk. 87 Adem Büyük), Lemina, Babel (Dk. 76 Jimmy Durmaz), Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 56 Tarık Çetin), Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 46 Barış Alıcı), Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 82 Samudio)

Goller: Dk. 15 Talbi (Kendi kalesine), Dk. 18 Babel (Penaltıdan) (Galatasaray)

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Ev sahibi takımın gollerini 15. dakikada Ç. Rizesporlu oyuncu Talbi (Kendi kalesine) ve 18'de Ryan Babel (Penaltı) attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken Çaykur Rizespor 11 puanda kaldı.

İlk yarının önemli anları

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

15. dakikada Galatasaray, öne geçti. Ömer Bayram'ın soldan altıpasa gönderdiği ortada ön direkteki Talbi'nin kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla bulunan Şener Özbayraklı'nın şutunda Melnjak'ın müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen kolla oynama olarak değerlendirdi ve penaltıya hükmetti. 18. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ters köşeye gönderdi: 2-0

26. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve sarı-kırmızılı ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarı:

53. dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

82. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Emre Mor'un uygun durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Emre Mor'un soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Andone'nin kafayla vurduğu topu kaleci Tarık Çetin güçlükle çıkardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Andone'nin ikinci denemesinde ise top yandan auta çıktı.

İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.