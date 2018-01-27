Aslan evinde kükredi

Galatasaray, Osmanlıspor engelini2-0'la geçti; şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getirengoller 37. dakikada Feghouli ve 88. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi. Fatih Terim ile çıktığı 3. maçını da kazanan Galatasaray, puanını 41 yaparak maç fazlasıyla Başakşehir'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi

Galatasaray, Osmanlıspor engelini 2-0'la geçti; Fatih Terim ile çıktığı 3. maçını da kazandı. Sarı Kırmızılılar'a üç puanı getiren goller, 37. dakikada Sofiane Feghouli ve 88. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, rakip kalede daha çok gol arayan taraf oldu. 37. dakikada Feghouli ile 1-0 öne geçen Galatasaray, 88'de de Bafetimbi Gomis'in golüyle fişi çekti: 2-0.

10. dakikada Rodrigues sağ taraftan aut çizgisine inerek yerden sert bir orta yaptı, ancak Tolga Ciğerci kale önünde topa vuramadı.

22.dakikada Tolga Ciğerci'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden sert ortasında, Feghouli arka direkte topa dokunamadı.

GOL: 37. dakikada golü buldu. Sol kanattan Yasin'in ortasında Eren Derdiyok cezasahası sağ içinden topu kafayla altıpas ön çizgisi üzerine bıraktı. Feghouli sert vurdu ve topu ağlarla buluşturarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Cezayirli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı son 11 maçta sekiz gole katkıda bulunurken, dört gol attı ve dört de asist yaptı.

45+1'de Serdar Gürler, cezasahasına sağdan girip çaprazdan vurdu. Kaleci Muslera'yı geçen top sol direğin hemen yanından auta gitti.

51. dakikada Osmanlıspor, mutlak golden oldu. Yeni transfer Tortol Lumanza altıpas içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

57.dakikada Garry Rodrigues, sağdan cezasahasına girip arka direğe ortaladı. Yasin Öztekin'in dokunamadığı top auta gitti ve Galatasaray, mutlak bir golden daha oldu.

74. dakikada Yasin Öztekin, soldan topla cezasahasına gridi. Çaprazdan çok sert vurdu. Savunma'da Numan'dan dönen topu Feghouli, kafayla ağlarla buluşturmak istedi; ancak top az farkla üstten auta gitti.

76.dakikada Eren Derdiyok, cezasahası dışından sert vurdu. Kaleci Karcemarskas'tan dönen topu önünde bulan Feghouli,vuruşunu yaptı, top yine Osmanlıspor file bekçisinden döndü. Cezayerlinin vuruşunda top bu kez üstten auta gitti.

79.dakikada Feghouli, sağ kanattan topu altıpas sağ içine bıraktı. Eren'in gelişine vuruşunda kaleci Karcemarskas son anda topu çıkardı ve gol izni vermedi.

82. dakikada bu kez bir dakika önce Eren'in yerine oyuna giren Gomis kaleci Karcemarskas'a takıldı ve Galatasaray mutlak bir golden daha oldu. Cezasahasına çalımlarla giren Gomis, kaleci Karcemarskas'la karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun sert şutunda bir kez daha kalesinde devleşen Osmanlıspor file bekçisi inanılmaz bir golü daha çıkardı.

87. dakikada Serdar Gürler, sağdan çalımlarla altıpas içine girdi. Çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Galatasaray file bekçisi mutlak golü önledi.