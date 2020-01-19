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Aslan evinde hata yapmadı

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Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti

Aslan evinde hata yapmadı

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 76 Taylan Antalyalı), Ömer Bayram (Dk. 86 Sekidika), Falcao (Dk. 90+4 Adem Büyük)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu(Dk. 59 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, TiagoLopes, Onazi (Dk. 64 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan (Dk. 77 Estupinan), Rodallega

Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 57 Falcao (Galatasaray), Dk. 64 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)

Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayan Galatasaray'da goller 26. dakikada Emre Akbaba ve 57. dakikada Falcao'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 30'a yükseltti. Yukatel Denizlispor ise 22 puanda kaldı.

Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

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