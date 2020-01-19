Aslan evinde hata yapmadı

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Erdinç Sezertam
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 76 Taylan Antalyalı), Ömer Bayram (Dk. 86 Sekidika), Falcao (Dk. 90+4 Adem Büyük)
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu(Dk. 59 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, TiagoLopes, Onazi (Dk. 64 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan (Dk. 77 Estupinan), Rodallega
Goller: Dk. 26 Emre Akbaba, Dk. 57 Falcao (Galatasaray), Dk. 64 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)
Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayan Galatasaray'da goller 26. dakikada Emre Akbaba ve 57. dakikada Falcao'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 30'a yükseltti. Yukatel Denizlispor ise 22 puanda kaldı.
Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.