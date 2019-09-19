Aslan Devler Ligi'ne 1 puanla başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başladı.

Jan Breydel Stadion'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle bitti.

Bu sonucun ardından her iki takımda gruplara birer puanla başladı.

Grubun diğer maçında Paris Saint Germain konuk ettiği Real Madrid’i 3-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

Juventus’a galibiyeti getiren golleri ilk devrede 14 ve 33. dakikalarda Di Maria ve uzatma dakikalarında Meunier attı.