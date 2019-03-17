Aslan'dan müthiş geri dönüş

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Saivet, Onur Atasayar (Dk. 38 Lima), Yusuf Erdoğan, Sakho
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Diagne
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
11. dakikada Bursaspor atağında Saivet'in ara pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Onur Atasayar'dan önce kalesini terk eden Muslera, topu yatarak kontrol etti.
14. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Saivet'in kale önüne doğru çevirdiği top, oyuncuların kafalarından sekerek, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara'nın yerden sert şutunda kaleci Muslera, topu ayağıyla çeldi.
GOL 15. dakikada Yusuf Erdoğan, topu sağ kanattan sürerek Galatasaray ceza sahası içine kadar girdi. Yusuf Erdoğan'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
21. dakikada Galatasaray atağında Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Emre Taşdemir'in kafa şutunda kaleci Okan Kocuk, topu yatarak kontrol etti.
39. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Bursaspor ceza sahası içinde topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
GOL 42. dakikada Galatasaray ceza sahasının sol çaprazındaki Lima'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Saivet'in sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 2-0.
GOL 45+3. dakikada Belhanda, kullandığı serbest atışta topu yanındaki Mariona'ya iletti. Mariano'nun Bursaspor ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Ev sahibi takım, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
GOL 54. dakikada Bursaspor'da Aytaç Kara'nın Belhanda'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi VAR sisteminin uyarısıyla inceleyen hakem Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. 56. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
61. dakikada Belhanda sağ kanattan taşıdığı topu, ceza sahası içine doğru çevirdi. Bursaspor savunmasını geçen topla buluşan Onyekuru'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.
GOL 63. dakikada Emre Taşdemir'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, pasını ceza sahası önüne doğru gönderdi. Burada bulunan Feghouli'nin sert şutunda top, fileleri havalandırdı: 3-2.
68. dakikada Belhanda'nın ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sakho'nun şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlığı kontrol etti.
Konuk ekip, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.