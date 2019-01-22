Aslan, Bolu'dan avantajla döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü penaltıdan 42. dakikada Selçuk İnan kaydetti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

Boluspor: Gökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Akabueze, İshak Çakmak, Özgür Can Özcan (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 58 Umut Gündoğan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak (Dk. 58 Guido Koçer)

Galatasaray: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan (Dk. 73 Celil Yüksel), Belhanda (Dk. 84 Onyekuru), Sinan Gümüş (Dk. 84 Feghouli), Linnes, Donk, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Gökay Güney, Muğdat Çelik

Gol: Dk. 42 Selçuk İnan (penaltıdan) (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

20. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan ve çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Linnes'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında Özgür Can Özcan kafayla topu Mustafa Durak'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.

GOL 42. dakikada ceza sahası içerisindeki ikili mücadelede Sinan Gümüş, Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla penaltı kararı verdi.

Penaltı atışını kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde tamamlandı.

84. dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın ortası sonrası Galatasaray ceza sahası içinde karambol oluştu. Ümit Kurt'un şutunda sarı-kırmızılı savunma oyuncuları topu çizgi üzerinden çıkartarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muğdat Çelik, kaleci Gökhan Köstereli'yi de geçerek sağ çaprazda dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon öncesi ofsayt olduğu yönündeki VAR uyarısıyla, gol geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray, müsabakayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.