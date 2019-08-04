Asiye Talay Çınar Anı Turnuvası, World Star'ın

Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında World Star takımı şampiyon olurken, Bafra Asiye Çınar takımı ikinci oldu

1. Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvası tamamlandı. 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilecek olan Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında World Star takımı şampiyon olurken, Bafra Asiye Çınar takımı ikinci oldu.

Bafra halı sahasında 14 takımın katılımı ile yapılan 1. Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında Yokediciler takımı üçüncü oldu. Turnuva boyunca Dj Umut Şimşek de müzikleri ile turnuvaya renk kattı.

1.Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvası final karşılaşmasında World Star,

Bafra Asiye Çınar takımını normal süresi 2-2 eşitlikle biten karşılaşmada 5 dakikalık uzatma bölümünde golü bulan World Star takımı maçı 3-2 kazanarak turnuva şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Yokediciler, Kumyalı Aslanlar karşılaşmasında penaltı vuruşları sonunda Yokediciler maçı 5-4 kazanarak turnuva üçüncüsü oldu.

1.Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvası final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde turnuvada şampiyon World Star takıma 1500 TL ve kupa, ikinci olan Bafra Asiye Çınar takıma 500 TL ve kupa, üçüncü Yokediciler takımına kupayı merhum Asiye Talay Çınar’ın eşi Etan Talay, Oğulları Mustafa Talay, Cengiz Talay, yeğeni Ali Bulut ve Cenk Şeren tarafından verildi.