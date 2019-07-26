Asiye Talay anılıyor

Elim bir trafik kazası sonucunda genç yaşata hayatın kaybeden Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvası ile anılıyor.

29 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve geleneksel hale getirlecek olan Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında kura çekimi 29 Temmuz Pazartesi akşamı saat 19:00 da çekilerek eşleşmeler belli olacak.

Bafra Halı Sahasında yapılacak olan 1. Asiye Talay Çınar Halı Saha Anı Futbol Turnuvasında takımlar, 10 kişilik takım kadroları ile mücadele edecekler. Organizasyonda katılım ücretli olurken, turnuvada final oynayan takımlara maddi ödüller verileceği açıklandı.

2 Ağustos Cuma akşamı oynanacak final maçının ardından dereceye giren takımlara ödüller düzenlenecek törenle merhum Asiye Talay Çınar’ın ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.