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Aşırı sevincin cezası 2 maç

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Hamitköy - Göçmenköy U21 Bölgesel Lig Batı Grubu maçında son dakikalarda gelen galibiyet golü sonrasında büyük sevinç yaşayan ve sahadan atılan Hamitköy U21 Takımı antrenörü Hamdi Öğütçü'ye 2 maç ceza verildi

Aşırı sevincin cezası 2 maç
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçları ve U21 Bölgesel Lig Batı Grubu'nda oynanan Hamitköy - Göçmenköy maçları ile ilgili kararlar aldı.

Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar sonrasında son dakikalarda gelen galibiyet golü sonrasında büyük sevinç yaşayan ve sahadan atılan Hamitköy U21 Takımı antrenörü Hamdi Öğütçü'ye 2 maç ceza verildi. Aynı maçta gördüğü sarı kartla 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Hamitköy U21 Takımı futbolcusu İbrahim Güler ise Denizli maçında forma giyemeyecek.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası maçında sahadan atılan Yenicami yardımcı antrenörü Özgü Bayraktar ise 1 maçla cezalandırıldı.

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