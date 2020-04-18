Aşina:Kaynaklarımızı şartlarımızı iyileştirmek için kullanmalıyız

Akay Aşina yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Futbolcularımızın masraflarını, alt yapı antrenörlerimizin maaşlarını ödeyebiliyorsak, yabancı futbolcuyu alalım. Biz kaynaklarımızı şartlarımızı iyileştirmek için kullanmalıyız.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor.

Ekonomik olarak kulüplerin yıpranmasını en aza indirgemeyi hedefleyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun gelecek sezonu yabancısız oynatma görüşü de futbol gündeminde yer alıyor.

Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina da yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu. Akay Aşina’nın açıklaması şöyle:

Yabancı futbolcular konusunda karar verecek olan merciler kulüp başkanları ve diğer yetkililerdir. Yabancı futbolcu oynatmadan önce, tüm kategorilerdeki kendi futbolcularımıza neler yapabildiğimizi değerlendirmeliyiz.

Futbolcularımızın masraflarını, alt yapı antrenörlerimizin maaşlarını ödeyebiliyorsak, yabancı futbolcuyu alalım. Biz futbola katkı parasını alt yapılarımıza harcamak için alıyoruz. Ama bizim aldığımız para yurt dışına çıkar. Aldığımız katkının nereye gittiğinin sorgulanması lazımdır. Katkı alt yapıya gitmelidir. Bunun olması için de kontrol olmalıdır.

Bu dönem ligimizi yeniden düzenlemek için fırsattır. Önümüzdeki sezonu yabancısız oynayacağız. Bu ırkçılık değildir.

Süper Ligde olup stadı olmayan takımlar vardır. Devletin sahalarında oynarlar. Stadlar da yetersizdir. Kaynaklarımızı şartlarımızı iyileştirmek için kullanmalıyız.

Bu konularda adım atabilmemiz için toplanabiliriz. Kulüpler Birliği bir an önce, ay sonu gelmeden başkanları toplamalıdır.”