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Aşina: Şampiyonluk kadar değerli olur

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Küçük Kaymaklı asbaşkanı ve başkan adayı Akay Aşina, Küçük Kaymaklı'nın kalan haftalardaki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, play out oynamadan ligde kalmalarının, şampiyonluk kadar değerli olacağını söyledi

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Aşina: Şampiyonluk kadar değerli olur
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde play out hattında bulunan Küçük Kaymaklı'nın asbaşkanı ve başkan adayı Akay Aşina, Küçük Kaymaklı'nın kalan haftalardaki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akay Aşina'nın katıldığı radyo programındaki açıklamaları şöyle:

"Küçük Kaymaklı'da görevi sürdüren yöneticiler olarak, takımımızın sezon sonuna kadar maddi sorun yaşamaması için gerekli girişimlerimizi yaptık. Büyük bir camia olan Küçük Kaymaklı'da, kimin kapısını çaldıysak bizlere yardımcı oldu. Onlara çok teşekkür ederim. Bizim hedefimiz play out oynamadan ligde kalmaktır. Bu şartlarda play out oynamadan ligde kalmak, bizim için şampiyonluk kadar değerli olacaktır."

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