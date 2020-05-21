Aşina: Ruso hemen ışıklandırılmalı

Akay Aşina, “Küçük Kaymaklı olarak son sekiz haftada gece maçı oynamak istiyoruz. Bu nedenle de Spor Dairesini göreve davet ediyoruz. Spor Dairesi tarafından Şehit Hüseyin Ruso Stadının hemen ışıklandırılması gerekiyor.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, tekrardan futbola dönmek ve ligde kalan sekiz haftanın tamamlanmasın çok zor olacağını söyledi.

İkinci kez sezon açılışı yaptıklarını ve futbolcularının çok sıcak bir havada antrenmanlarını yapacağını söyleyen Akay Aşina,maçlarınçoğunun ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından gece maçı olarak oynatılmasının planlandığına dikkat çekti.

Akay Aşina açıklamalarına şöyle devam etti:

“Küçük Kaymaklı kulübü olarak bizdeson sekiz haftada gece maçı oynamak için Spor Dairesini göreve davet ediyoruz. Spor Dairesitarafından Şehit Hüseyin Ruso Stadının hemen ışıklandırılması gerekiyor. Bunu devletimizden bekliyoruz.

Diğer Süper Lig takımları gibi Küçük Kaymaklı kulübü futbol takımımız ve taraftarlarımız kendi sahamızınışıklandırılmasını ve gece maçlarının oynatılmasını istiyor.

Biz defalarca Spor Dairesi yetkilileri ile temasa geçmek ve görüşmek için randevu istedik.Ama bir türlü bir araya gelemedik.

Biz Kaymaklı kulübü olarak tesislerimizde, kendi bütçemizle çok büyük işler yaptık. Ama Spor Dairesininde yıllarca özlemini çektiğimiz Şehit Hüseyin Ruso Stadının ışıklandırması projesine katkı koyması gerekiyor. Bu konunun takipçisi olacağız.”