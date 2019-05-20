Aşina camiasına teşekkür etti

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, play out ilk maçları sonunda K-PET Süper Ligde kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zor dönemde kulübe başkan olan ve camiayı toparlayarak takımı ligde tutan Akay Aşina’nın açıklaması şöyle:

“2018 - 2019 futbol sezonunu Pazar günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında saat 16.30 oynayacağımız Binatlı maçı ile tamamlayacağız.

Küçük Kaymaklı kulübü olarak alt sıralarda oynamaya alışık olmayan bir camiayız. Buna rağmen bu kritik süreçte futbolcu kardeşlerimi, teknik heyetimizi, yönetici arkadaşlarımı ve de cefakar taraftarlarımızı canı gönülden kutlarım. Evimizde ve deplasmanda oynadığımız maçlarda bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. “Başka Forest yok”