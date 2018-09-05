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Asbank ve Novabank, iyi başladı

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Asbank ve Novabank, iyi başladı
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Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci gün maçları oynandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada B Grubu'nda Asbank-Şekerbank ve Albank-Novabank mücadeleleri yapıldı. Turnuvanın ikinci günü gollü maçlara sahne oldu. İki mücadelede fileler toplam 22 kez havalandı. Gecenin ilk maçında Asbank, Şekerbank'ı, ikinci maçta ise Novabank Albank'ı ayni skorlarla 8-3'lük skorlarla geçti  ve gruplara iyi bir başlangıç yaptılar.

Maç Programı (6 Eylül Perşembe):

A Grubu:

Saat 19.00-20.00 Türk Bankası-TEB

Saat 20.00-21.00 Garanti Bankası-Kooperatif Merkez Bankası

B Grubu Puan Durumu:

Takımlar                    O         G         B         M        A         Y         P

1-Asbank                    1          1          0          0          8          3          3

2-Novabank                1          1          0          0          8          3          3

3-Albank                     1          0          0          1          3          8          0

4-Şekerbank                1          0          0          1          3          8          0

5-Creditwest                0          0          0          0          0          0          0

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