Arslan, yöneticisini darp etti

Doğan Türk Birliği ile Binatlı arasında yapılan U21 Süper Lig maçında, kendi kulübünün yöneticisini darp eden Binatlı futbolcusu Emre Arslan disiplinlik oldu. KTFF Soruşturma Kurulu, 30 Eylül Pazar günü oynanan Doğan Türk Birliği ile Binatlı arasında yapılan U21 Süper Lig maçındaki davranışı nedeniyle, Emre Arslan'ı, Disiplin Kurulu'na sevk etti. Binatlı yönetimi ise Emre’yi kadro dışı bıraktı.