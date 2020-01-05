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Arslan: Şampiyonluğa açız

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Ahmet Arslan, ikinci devredeki hedefleri ve camianın durumu ile ilgili açıklamalarda bulunurken devreye ilk kez ikinci ve tek mağlubiyetle girdiklerini, şampiyonluğa aç camianın da heyecanlandığını, söyledi

Arslan: Şampiyonluğa açız

K-PET Süper Lig'de ilk devreyi başarılı bir şekilde 2. sırada tamamlayan Türk Ocağı'nın başkanı Ahmet Arslan, ikinci devredeki hedefleri ve camianın durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Arslan'ın açıklamaları şöyle:

"Türk Ocağı olarak genç koşan, kazanma ruhu ile oynayan bir takım kadrosu oluşturarak sezona girdik. Başarılı olacağımızı da hazırlık maçlarındaki performansımızdan tahmin ediyorduk.

Uzun yıllardan sonra ilk kez devreye ikinci girdik. Tek mağlubiyetle ilk kez devreyi tamamladık. Bu durum da camiamızı heyecanlandırıyor.

Çünkü şampiyonluğa aç bir camiayız. İkinci devre için yapabileceklerimizi masaya yatırmak için de 30 - 40 kişi ile bir araya gelerek değerlendireceğiz. Yabancı futbolcularımızda değişikliğe giderek ikinci devreye gireceğiz. Takımımıza başarı için Malpas Otel'de kamp yapma imkanı da sağladık.

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