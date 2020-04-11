Arslan: Kadrolarda alt yapıdan oyuncu sayısı artırılmalı

Berkan Arslan, yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurken, takım kadrolarında alt yapı kökenli oyuncu sayısının artırılması gerektiğini vurguladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Futbol camiamızın önde gelen isimleri yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurlarken, yıllarca kaptanlığını yaptığı Esentepe’nin şu anda yöneticisi olan Berkan Arslan’ın sosyal medyadaki açıklamasında şunları söyledi:

“Bu ekonomik koşullarda bende yabancı futbolcuya çok taraftar değilim. Ama yabancı futbolcu kontenjanı kalktığı zaman en sıradan futbolcu bugün istediği rakamın iki katını isteyecek.Bunlar geçmişte yaşandı.

Hele bir de 28 yaş kuralı kalkarsa, 5-6 takım ayakta kalır. Çünkü 5-6 takım para dengesini bozuyor.Bunun önüne geçemiyorsunuz.

Yabancı futbolcu kontenjanı kalkacaksa bencealt yapıları daha sağlam temellere oturtmalıyız. Takım kadrolarında altyapı kökenli oyuncu sayısı artırılmalıdır.