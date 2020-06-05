Arslan: Finale uzanmak istiyoruz

Ahmet Arslan: Kurada umduğumu buldum. Kupada son 4 takımın hedefi şampiyonluktur. O nedenle de rakip fark etmezdi. Yenicami maçlarını en iyi şekilde oynayıp, finale uzanmak istiyoruz

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli olmuştu.

24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak olan kupada yarı final ilk maçlarında eşleşmeler şöyle olmuştu:

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami– Türk Ocağı Limasol

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası yarı finalinde oynanacak olan Yenicami – Türk Ocağı Limasol eşleşmesi ile ilgili olarak konuşan Türk Ocağı Limasol kulüp başkanı Ahmet Arslan açıklamalar yaparlarken, yarı finali geçip, finale yükselmek istediklerini söyledi.

Ahmet Arslan: Doğan ile karşılaşmak istemezdik

Ahmet Arslan’ın açıklamaları şöyle:

“Lige uzun bir süre verildikten sonra yapılan bu ilk toplantının heyecanını yaşıyoruz. Kupa kura çekimini gerçekleştirdik.

Kurada umduğumu – beklediğimi buldum. Yarı final 2 maçlı olacağı için Doğan Türk Birliği ile karşılaşmak istemezdik. Çünkü Ocak – Doğan maçlarının havası başka, tansiyonu yüksek olur. Lig maçı ve 2 kupa maçı olmak üzere 3 Ocak – Doğan maçlarının heyecanını çekmek kolay değildir.

Kupada son 4 takımın hedefi şampiyonluktur. O nedenle de rakip fark etmezdi. Yenicami ile önce dışarıda sonra içeride oynayacağız. Bu maçları en iyi şekilde oynayıp, finale uzanmak istiyoruz.

Ligde ise birincilik ikincilik – üçüncülük yarışı devam edecektir. Bu nedenle de Doğan Türk Birliği ile oynayacağımız ilk lig maçı da bizim için önemlidir.”