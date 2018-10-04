Arslan devreyi kapattı

KTFF soruşturma merciinin Disiplin Kurulu’na sevk ettiği Binatlı futbolcusu Emre Arslan’a, kendi takım yöneticisini darp etmesi nedeniyle 13 maç ceza verirken, Arslan ilk devreyi kapattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) Disiplin Kurulu, K-PET Ligler'inde ikinci haftada oynanan maçlarda ceza alanları ve cezalıları açıkladı. Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle: “Atilla Topaloğlu Stadı’nda oynanan Gençlik Gücü – Esentepe U21 Süper Lig maçında; Gençlik Gücü yöneticisi Naim Akbulut, hakeme yönelik saldırıda bulunmaya teşebbüs ettiği için 30 maçla cezalandırıldı. Girne Pia Bella Stadı’nda oynanan Girne Halk Evi – Gençler Birliği U21 Süper Lig maçında, rakip takım futbolcusuna tekme vuran, hakemleri tehdit eden Girne Halk Evi futbolcusu Selçuk Kaya’ya, 5 maç ceza verildi. Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan Akova – Düzkaya U21 I.Lig maçında, hakeme tehditlerde bulunan Akova antrenörü Hasan Ozaner’e, 15 gün cezası verildi. KTFF soruşturma merciinin Disiplin Kurulu’na sevk ettiği Binatlı futbolcusu Emre Arslan’a, Doğan Türk Birliği U21 Süper Lig maçında, oyundan atıldıktan sonra yedek kulübesindeki kendi takım yöneticisinin üzerine saldırarak darp etmesi nedeniyle 13 maç ceza verdi.” Kırmızı kart cezalıları şöyle: Faye Baptiste, Çetinkaya: 1 maç Rifat Alpay İnce, Göçmenköy, 1 maç Yusuf Altuner, Mesarya, 1 maç