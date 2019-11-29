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Arsenal Emery'nin görevine son verdi

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İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Arsenal, İspanyol menajeri UnaiEmery'nin görevine son verdi. Yeni menajer atanana kadar görevi geçici olarak Emery'nin yardımcılarından ve Arsenal'in eski oyuncularından FreddieLjungberg üstlenecek

Arsenal Emery'nin görevine son verdi

Arsenal'den yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak futbol takımının son dönemde aldığı başarısız sonuçlar gösterildi.

Kulüp, Umery ve yardımcılarına bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar diledi.

SON 27 YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Arsenal dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Londra'da Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi.

Bu sonuçla Arsenal'in arka arkaya kazanamadığı maç sayısı 7'ye yükseldi.

Arsenal, 27 yıldır böyle bir dönemden geçmemişti.

Sevilla'nın başında UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez kazanan, Paris St-Germain'le de Fransa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan 48 yaşındaki UnaiEmery, 18 ay önce Fransız menajer ArseneWenger'in yerine göreve getirilmişti.

Arsenal, Emery yönetiminde geçen sezon İngiltere Premier Ligi'ni 5. sırada tamamlamıştı. Bu sezon ise halen ligde 8. sırada.

ADAYLAR KİMLER?

UnaiEmery'nin yerine WolverhamptonWanderers'ın Portekizli menajeri NunoEspirito Santo göreve getirilebilir.

Adı geçen diğer menajerler ise Tottenham'ın eski menajeri Mauricio Pochettino, Manchester City'nin yardımcı antrenörü Mikel Arteta, Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri ve Bournemouth manajeri Eddie Howe.

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