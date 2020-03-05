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Arsenal'den Orkun Kökçü hamlesi

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İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için görüşmelere başladığını yazdı

Arsenal'den Orkun Kökçü hamlesi

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre Arsenal, genç futbolcuyu 23 milyon sterlin bedelle yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için Feyenoord ile görüşmelere başladı.

Feyenoord, Orkun Kökçü'nün 2023'te sona eren mevcut anlaşmasını uzatmak istiyor, ancak Hollanda kulübünde Avrupa'nın en umut verici genç oyuncularından biri olarak orta sahayı koruyacak finansal güce sahip olmadıkları yönünde endişeler var.

İngiliz ekibi Arsenal Orkun'un geleceğindeki belirsizlikten yararlanıp oyuncu ile bir anlaşma yapmak istiyor.

Topçular, genç yıldızın EURO 2020'ye damga vurup ellerinden kaçmasından çekiniyor.

Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord 33 maça çıktı. 3 gol atan genç futbolcu 6 da asiste imza attı.

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