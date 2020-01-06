Arnavut, Görneç’te

Daha önce de Görneç forması giyen Mustafa Arnavut için dün bir araya gelen Göçmenköy ve Görneç yetkilileri kiralık transfer konusunda el sıkıştılar

Soydan SAKALLI K-PET Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’de forma giyen deneyimli kanat oyuncusu Mustafa Arnavut, Görneç’e transfer oldu. Daha önce de Görneç forması giyen Mustafa Arnavut için dün bir araya gelen Göçmenköy ve Görneç yetkilileri kiralık transfer konusunda el sıkıştılar. Mustafa Arnavut’un transferi için Görneç Fahri Başkanı Musa Sönmezler ve Görneç kulüp eski başkanı Alpay İnce devreye girerek, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetimin transferi gerçekleşmesini sağladılar. Bu arada Görneç yönetiminin bugün de Mormenekşe’den İrfan Boşnak transferini gerçekleştirmesi bekleniyor.