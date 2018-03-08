Arkın: Şiddetli şekilde canımız yanıyor

Bülent Arkın, Yalova Spor Kulübü olarak uğradıkları haksızlıklara ve adil verilmeyen cezalardan şikayetçi oldukları açıklarken, artık şiddetli şekilde canlarının yandığını belirtip, KTFF ve tüm kurumlarını, tüm kulüplere eşit şekilde davranmaya çağırdı

Yalova Spor Kulübü As Başkan ve basın sözcüsü Bülent Arkın, Yalova Spor Kulübü olarak uğradıkları haksızlıklara ve adil verilmeyen cezalardan şikayetçi oldukları açıklarken, artık şiddetli şekilde canlarının yandığını belirtip, KTFF ve tüm kurumlarını, tüm kulüplere eşit şekilde davranmaya çağırdı.

“Adil davranmama” sorunu var

Bülent Arkın’ın açıklamaları şöyle:

“Biz Yalova Spor Kulübü olarak, bugüne kadar uğradığımız haksızlıklardan ve adil verilmeyen cezalardan şikayetçiyiz ve artık şiddetli şekilde canımızın yandığını belirterek KTFF ve tüm kurumlarını, tüm kulüplere eşit şekilde davranmaya çağırıyoruz.

Yalova Spor Kulübü olarak kulübümüze verilen cezalarla diğer kulüplere aynı sebepten verilen cezaları karşılaştırdığımız zaman ortada büyük bir “adil davranmama” sorunu olduğunu görmekteyiz. Bize aynı olaylardan 13 maç saha kapatma cezası verilirken diğer kulüplere aynı olaylardan 1 veya 2 maç ya da para cezasının verilmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtiyor ve yetkili kurumları tüm takımlara eşit ve adil şekilde davranmaya davet ediyoruz. Bu nedenlerle biz YSK olarak federasyon başkanının, tüm kendine bağlı kurullarını, hakemler birliğini, acilen toplantıya çağırmasını talep etmekte ve tüm kamuoyunun gözleri önünde meydana gelen bu eşitsizliğe acilen bir çare bulmasını istiyoruz.

5 puanımız gasp edildi

Kulübümüz hakem hatalarından dolayı da birçok mağduriyet yaşamıştır. Örneğin oynadığımız MTG ve Yeşilova maçlarında verilmeyen penaltılarımız nedeniyle 5 puanımız gasp edilmiştir. Bunu tüm spor kamuoyu hatta rakip takımın yönetici ve teknik heyetleri dahi kabul etmektedir. Meydana gelen bu haksızlıklar sonucunda, ligin tadının oldukça kaçtığını belirtir ve kümede kalmak için her şeye karşı mücadele edeceğimizi söylemek istiyoruz.

Biz Yalova Spor Kulübü olarak tüm kulüplere eşit seviyedeyiz. Yaptığımız bu açıklamayla her hangi bir kulübe verilen cezanın artmasını değil, tüm kulüplere eşit davranılmasını istediğimizi belirtmek istiyoruz. Son olarak, günümüzde yeteri kadar üst seviye hakemin olmadığını düşünüyoruz ve eski hakemlerimizin yerinin uzun süre doldurulamayacağını üzülerek belirtmek istiyoruz.

Biz Yalova Spor Kulübü olarak büyük emek ve özveriyle varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz.

Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Federasyon başkanının, tüm kulüpleri ve ilgili kurumları, gerek birlikte, gerekse ayrı çağırıp son dönemde oldukça artan hakem hatalarını ve yaşanan olayları masaya yatırmasını ve çözüm yollarının birlikte bulunması için harekete geçmesini bekliyorduk.

Ancak ne yazık ki federasyon başkanımız bunu yapmak yerine basında, Yalova Spor Kulübü’ne verilen cezanın az olduğunu açıklamaktadır. Bu yöntemle bir yere varamayız, acilen bir araya gelip sonuç odaklı çalışmak zorundayız. Tek isteğimiz adalettir.