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Arıkhan’a ibretlik ceza

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Arıkhan’a ibretlik ceza
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K-Pet 1. Lig'in 6. haftasında Karşıyaka ile Yalova arasında oynanan mücadelede Karşıyaka takımının yardımcı antrenörü Halil Arıkhan’ın yardımcı hakem Mehmet Volkan Çelik’i darp etmesi nedeniyle maç yarıda kalmıştı.

Karşıyaka yardımcı antrenörünün mücadelenin yan hakemi Mehmet Volkan'ı darp etmesi ile saha karışmış karşılaşmanın hakemi Kerem Eran mücadeleyi tatil etmişti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönettim kurulu, maçı 3-0 Yalova’nın kazandığı kararını almıştı. Az önce ise toplantısını tamamlayan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçmişte kulüp başkanlığı da yapmış olan Halil Arıkhan’a ibretlik bir ceza verdi. Disiplin Kurulu, Halil Arıkhan’ı 23 ay ile cezalandırdı.

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