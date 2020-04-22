Arıkan: Kulübün gelirleri sıfırlandı

Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Erhan Arıkan, “Sezonun tescil edilmesini, kulübün gelirlerinin sıfırlandığını ve yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılması gerektiğini.” açıkladı

Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Erhan Arıkan, K-PET Liglerinin devamı, kulüp harcamaları ve yabancı futbolcular konusunda açıklamalarda bulundu.

BRT’deki Spor Gündem programında açıklamalar yapan Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Erhan Arıkan’ın açıklamaları şöyle:

“Biz öncelikle sezonun tescil edilmesiydi. Ancak futbol camiasının yanı sıra devlet organlarının ortak görüşlerine de saygımız sonsuzdur.

Baf Ülkü Yurdu’nun 2 aydır gelirleri sıfırlanmıştır. Kendi öz kaynaklarımızdan yarattığımız gelirlerle ilerliyorduk. Hükümet yetkililerin katkı konusundaki açıklamaları bizleri rahatlattı.

Sağlık koşulları oluştuktan ve tarih ve sistem üzerinde varılacak ortak görüşe de uyacağız.

Sporcularımızla da görüşme gerçekleştireceğiz. 300’e yakın futbolcumuz vardır. Güçlü bir alt yapıya sahibiz. O nedenle de ekonomik olarak bu kulübü ayakta tutacak çalışmaları yapmaya başlayarak, sıkıntılı süreçten çıkma yolları arıyoruz.

Baf Ülkü Yurdu’nun yabancı futbolcularımız kendi evlerinde bekliyorlar. Atanda’ya da ameliyat gününün verilmesini bekliyoruz.

Gelecek sezonda yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılması görüşündeyim. Yerli futbolcuların kalite olarak ilerlemesinde yabancı futbolcu kontenjanının engel olduğunu düşünüyorum.”