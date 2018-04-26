Arif Solkanat sezonu kapattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig maçları sonrasında cezalı duruma düşenleri açıkladı.
Lefke’nin deneyimli futbolcusu Arif Solkanat geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ceza alırken, sezonu kapatmış oldu. Aynı şekilde Mormenekşe futbolcusu Sami Yahat da sezonu kapattı.
Ceza alan futbolcu, antrenör ve yöneticilerin cezaları şöyle:
Kırmızı Kart:
2 Maç: Arif Solkanat (Lefke), Sami Yahat (Mormenekşe)
1 Maç: Ahmet Kara(Gençler Birliği), Hüseyin Sadıklar (K.Kaymaklı), Ahmet Arıtaş (Mormenekşe),Azmi Coşkun (Doğancı)
Antrenör ve YöneticiCezaları:
3 Maç: Kemal Yanmaz (Mormenekşe)
1 Maç: Efruz İzzigil (Gençler Birliği)
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