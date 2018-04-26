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Arif Solkanat sezonu kapattı

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Arif Solkanat sezonu kapattı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig maçları sonrasında cezalı duruma düşenleri açıkladı.

Lefke’nin deneyimli futbolcusu Arif Solkanat geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ceza alırken, sezonu kapatmış oldu. Aynı şekilde Mormenekşe futbolcusu Sami Yahat da sezonu kapattı.

 Ceza alan futbolcu, antrenör ve yöneticilerin cezaları şöyle:

Kırmızı Kart:

2 Maç: Arif Solkanat (Lefke), Sami Yahat (Mormenekşe)

1 Maç: Ahmet Kara(Gençler Birliği), Hüseyin Sadıklar (K.Kaymaklı), Ahmet Arıtaş (Mormenekşe),Azmi Coşkun (Doğancı)

 Antrenör ve YöneticiCezaları:

3 Maç: Kemal Yanmaz (Mormenekşe)

1 Maç: Efruz İzzigil (Gençler Birliği)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Adı - Soyadı

Kulübü

EMRE ASLAN

BİNATLI YSK

AHMET HELLAÇ

ÇANAKKALE TSK

ERGÜN TÜRKER

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

İSMAİL TIRLIK

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

SABRİ ÇİFTÇİOĞLU

MORMENEKŞE GB

GÖKHAN MAMİ

GİRNE HALK EVİ

BAYRAM ÖZGÜN

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

BEHİÇ KUM

YENİCAMİ AK

METE SAĞIR

BAF ÜLKÜ YURDU

EREN KANDEMİR

MARAŞ GSK

CAN ÖZTÜRK

BİNATLI YSK

RIDVAN  DOYMAZ

MORMENEKŞE GB

ŞÜKRÜ ÖZİPEK

GENÇLİK GÜCÜ TSK

ARDA GÖKSU

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

AZİZ AKTEPE

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

ABDULLATİF YANAR

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

ALPER YILDIRIM

OZANKÖY SK

BARA MAMADOU LAMİNE

GENÇLİK GÜCÜ TSK

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