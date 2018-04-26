Arif Solkanat sezonu kapattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig maçları sonrasında cezalı duruma düşenleri açıkladı.

Lefke’nin deneyimli futbolcusu Arif Solkanat geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç ceza alırken, sezonu kapatmış oldu. Aynı şekilde Mormenekşe futbolcusu Sami Yahat da sezonu kapattı.

Ceza alan futbolcu, antrenör ve yöneticilerin cezaları şöyle:

Kırmızı Kart:

2 Maç: Arif Solkanat (Lefke), Sami Yahat (Mormenekşe)

1 Maç: Ahmet Kara(Gençler Birliği), Hüseyin Sadıklar (K.Kaymaklı), Ahmet Arıtaş (Mormenekşe),Azmi Coşkun (Doğancı)

Antrenör ve YöneticiCezaları:

3 Maç: Kemal Yanmaz (Mormenekşe)

1 Maç: Efruz İzzigil (Gençler Birliği)