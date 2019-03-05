Arif özür diledi

Mağusa Türk Gücü yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Arif Uysal, Mağusa Türk Gücü camiasından özür diledi. Arif’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan sonra Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetimin nasıl bir tutum sergileyeceği ise kısa süre içerisinde belli olacak.

Arif Uysal’ın açıklaması şöyle:

“Sevginin en güçlü tanımı ailedir ve her ailenin içinde olduğu gibi bizim ailemizin de içinde ufak tefek sorunlar olmuştur. Beni tanıyanlar iyi bilirler. Duygusal ve hırslı bir futbolcuyum. Oynadığım arma için mücadeleyi hiçbir zaman bırakmam. Kendi adıma yaptığım yanlışıklar adına başkanım, yönetimdeki emekçi abilerim, hocalarım ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Özür dilemek ve affetmek geçmişi değiştirmez, ama geleceğin önünü açar.”