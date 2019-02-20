Arif kadro dışı kaldı

Mağusa Türk Gücü yönetim kurulu, şok bir karar alarak takımla yollarını ayıran Arif Uysal ile ilgili toplantı gerçekleştirerek, aldığı kararı açıkladı.

Koral Bozkurt başkanlığında toplanan Mağusa Türk Gücü yönetim kurulunun aldığı karar ve gerekçesi şöyle:

"Yönetim kurulumuz göreve başladığı günden itibaren, teknik heyet kararlarına her zaman saygı duyup, arkasında durmuştur. Futbolcumuz Arif Uysal, teknik direktörümüz Ali Oraloğlu'na karşı, saygısız tutum ve hareketler sergilemiş, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile haddini aşmıştır. Teknik heyetimizin verdiği rapor doğrultusunda, MTG yönetim kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Arif Uysal'ın oy birliği ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Kimse Mağusa Türk Gücü'nün üzerinde değildir."