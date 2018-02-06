Ardahan, 35 metreden çaktı

Hamitköy U21 Takımı'nın orta sahadaki en önemli futbolcularından olan Ardahan Orbay, Düzkaya maçında yaklaşık 35 metreden jeneriklik bir gole imza atmanın sevincini yaşadı

KTFF U21 Bölgesel Lig Batı Bölgesi Grubu’nda Hamitköy U21 Takımı, geçtiğimiz haftaya lider giren Düzkaya’yı, Esat Erdoğmuş Stadı’nda konuk ettiği maçta yenip liderliğe yükselmişti. Hamitköy’ün bu maçta gollerini Hüseyin Yıldız, Berke Tayançlı, Ardahan Orbay ve Micheal Mahmut kaydetti. Takımın orta sahadaki en önemli futbolcularından olan Ardahan Orbay ise oynadığı futbolun yanı sıra attığı mükemmel golle de maçta ön plana çıktı. A takım kadrosunda da yer alan Ardahan, yaklaşık 35 metreden çektiği sert şutla Düzkaya kalecisini mağlup etmeyi başarmıştı. Ardahan attığı güzel golün sevincini önce takım arkadaşları daha sonra ise Hamdi Öğütçü ile paylaştı.