Arda Turan'dan büyük fedakarlık

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Arda Turan, kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitti. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

MARTİN SKRTEL BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel'i kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi Atalanta, Slovak futbolcu ile 20 gün önce sözleşme imzalamış ancak fiziksel olarak yeterli bulmayarak yuncunun sözleşmesini feshetmişti.