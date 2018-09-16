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Arda Dolu anı turnuvası ile anılıyor

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Arda Dolu, Yarköy, Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi, 1461 İskele Trabzon, Karadeniz 61 ve Mağusa Spor Akademisi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek Arda Dolu Anı Futbol Turnuvası ile anılacak

Arda Dolu anı turnuvası ile anılıyor
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Yarköy Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan Arda Dolu Anı Futbol Turnuvası ile küçük yaşta hayatını kaybeden Arda Dolu anılacak.

18 Eylül Salı akşamı ilk kez düzenlenecek olan merhum Arda Dolu Yıldızlar Anı Futbol Turnuvasına Yarköy, Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi, 1461 İskele Trabzon, Karadeniz 61, Mağusa Spor Akademisi olmak üzer altı takım katılıyor.

2005-2006 doğumlu yıldızların mücadele edeceği 1. Arda Dolu Halı Saha Anı Futbol Turnuvası, İskele Anavatan Parkı Halı Saha’sında saat 17:30 da başlayacak. 1. Arda Dolu Yıldızlar Halı Saha Anı Futbol Turnuvası'nda, iki grupta üçerli takım tek devreli ligi usulüne göre karşılaşacaklar. Maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final ve final karşılaşmaların ardından düzenlenecek olan ödül töreninde tüm takımlar kupaları, katılım belgeleri Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yöneticiler ve yetkililer tarafından verilecek.

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