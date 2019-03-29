banner255
Krallığı paylaştılar
Krallığı paylaştılar
8 0
Hasan Ruso anısına koştular
Hasan Ruso anısına koştular
4 0
 
Yollarda canımızın garantisi yok
Yollarda canımızın garantisi yok
48 0
132 0
Yol güvenliği mi o da ne?
Yol güvenliği mi o da ne?
41 0
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
17 0
25 0
banner82

Arabacıoğlu’nun cezası belli oldu

banner27

KTFF Disiplin Kurulu, maçın hakemine yönelik davranışı ve sahaya girme teşebbüsünden dolayı Gönyeli başkanı Ömer Arabacıoğlu’na verilen cezayı açıkladı

banner262
Arabacıoğlu’nun cezası belli oldu
banner267

KTFF Disiplin Kurulu Av Ahmet Mahirel başkanlığında toplanarak, K-PET Liglerinde meydana gelen olaylar ve kendisine yapılan şikayetleri dikkate alıp, kararlarını açıkladı.

Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Gönyeli – Merit Alsancak Yeşilova maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk edilen Gönyeli’ye ihtar cezası verildi. Aynı maçta maçın hakemine yönelik davranışı ve sahaya girme teşebbüsünden dolayı Gönyeli başkanı Ömer Arabacıoğlu’na, 30 gün cezası verilirken, ceza ilk kez işlenmiş olduğundan 10 güne indirildi.

Mesajlara ceza yok

Gönyeli’nin şikayeti üzerine Disiplin Kurulu, Gönyeli soyunma odasına bırakılan mesajlarla ilgili Küçük Kaymaklı Spor Kulübüne herhangi bir ceza verilmemesini kararlaştırdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.