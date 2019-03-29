Arabacıoğlu’nun cezası belli oldu

KTFF Disiplin Kurulu, maçın hakemine yönelik davranışı ve sahaya girme teşebbüsünden dolayı Gönyeli başkanı Ömer Arabacıoğlu’na verilen cezayı açıkladı

KTFF Disiplin Kurulu Av Ahmet Mahirel başkanlığında toplanarak, K-PET Liglerinde meydana gelen olaylar ve kendisine yapılan şikayetleri dikkate alıp, kararlarını açıkladı.

Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Gönyeli – Merit Alsancak Yeşilova maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk edilen Gönyeli’ye ihtar cezası verildi. Aynı maçta maçın hakemine yönelik davranışı ve sahaya girme teşebbüsünden dolayı Gönyeli başkanı Ömer Arabacıoğlu’na, 30 gün cezası verilirken, ceza ilk kez işlenmiş olduğundan 10 güne indirildi.

Mesajlara ceza yok

Gönyeli’nin şikayeti üzerine Disiplin Kurulu, Gönyeli soyunma odasına bırakılan mesajlarla ilgili Küçük Kaymaklı Spor Kulübüne herhangi bir ceza verilmemesini kararlaştırdı.