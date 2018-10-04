Arabacıoğlu: Hedefimiz eski Gönyeli’yi yaratmak

Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli’de geçtiğimiz aķşam gerçekleştirilen genel kurulda Ömer Arabacıoğlu üyelerin onayı ile yeniden kulüp başkanı seçilmişti.

Ömer Arabacıoğlu’nun yönetim kurulunda İlker Ertemel, Mustafa Akyön, Fırat Merttürk, Bekir Damdelen, Ahmet Koçyiğit ve Mustafa Toycan gibi yeni isimler de yer aldılar.

Ömer Arabacıoğlu başkan seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, yönetim olarak başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini, ileriki süreçte de geçmişteki Gönyeli ruhunu yakalayarak, eski Gönyeli’yi yaratmak istediklerini belirtti.

Doğan Türk Birliği maçına da iyi bir başlangıç maçı olarak baktıklarını söyleyen Ömer Arabacıoğlu, bu maçtan puan veya puanlarla ayrılmayı hedeflediklerine vurgu yaptı.