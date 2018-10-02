Arabacıoğlu devam dedi

Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli kulüp başkanlığından daha önce istifa eden Ömer Arabacıoğlu, bu kararından vazgeçerken, göreve devam kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta başkanlar kurulunun toplanıp Ömer Arabacıoğlu’na tam destek vermesinden sonra bu aķşama ertelenen genel kurulda Ömer Arabacıoğlu tek başkan adayı olarak üyelerden destek isteyecek. Bu akşam saat 19.00’da Gönyeli kulüp lokalinde yapılacak olan genel kurulda üyelerden onay isteyecek olan Ömer Arabacıoğlu’nun yönetim kuruluna yeni isimlerde girecek. Gönyeli’nin başarışı için yola devam edecek olan yeni yönetimde, İlker Ertemel, Mustafa Akyön, Fırat Merttürk, Bekir Damdelen, Ahmet Koçyiğit ve Mustafa Toycan da yer alacaklar.