Ara transfere İngiltere ve İspanya damgası

Ara transfer döneminde Avrupa'nın önemli liglerinde birçok yıldız futbolcu, yüksek bonservis bedelleri karşılığında kulüp değiştirdi. Bu dönemde Premier Lig ekipleri toplam 468 milyon Euro, La Liga takımları ise 317 milyon Euro harcadı

Avrupa'da sona eren ara transfer sezonunda özellikle İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig takımları, yüksek bonservis bedelleri karşılığında aldıkları oyuncularla kadrolarını güçlendirdi.

Bu dönemde Premier Lig ekipleri bonservis bedellerine toplam 468 milyon Euro harcama yaparken, La Liga takımları ise kasasından 317 milyon Euro çıkardı.

ARA TRANSFERİN ŞAMPİYONU BARCELONA

Ara transfer sezonunun şampiyonu, Barcelona oldu. Yoğun çabaların ardından Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu Liverpool'dan bonuslar dahil 160 milyon avroya (yaklaşık 750 milyon lira) kadrosuna katan Katalan temsilcisi, aynı zamanda kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.

Barcelona, Palmeiras'ın genç stoperi Yerry Mina'yı da 12 milyon avro bonservis bedeliyle renklerine bağlarken, milli futbolcu Arda Turan'ı ise kiralık olarak Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir'e yolladı.

La Liga'da öne çıkan diğer transferi ise Atletico Madrid gerçekleştirdi. İspanya temsilcisi, sezon başında anlaşmasına rağmen transfer yasağı nedeniyle ara transfer döneminde kadrosuna katabildiği Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa için Chelsea'ye 66 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Ligin orta sıra takımlarından Athletic Bilbao da Real Sociedad'ın 26 yaşındaki milli İspanyol stoperi Inigo Martinez'in bonservisine 32 milyon avro ödeme yaptı.

Valencia ise La Liga'da ara transfer döneminin en karlı takımı oldu. Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Cedric Bakambu'yu Çin ekibi Sinobo Guoan'a gönderen Valencia, bu transferden 40 milyon avro bonservis bedeli elde etti. İspanya temsilcisi, Arsenal'in Fransız orta sahası Francis Coquelin'i ise 14 milyon avroya renklerine bağladı.

PREMİER LİG TAKIMLARI DEFANSA YATIRIM YAPTI

Coutinho'yu kaybeden Liverpool ise defansına yaptığı rekor transferle adını duyurdu. Southampton'ın Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i 78,8 milyon avro karşılığında kadrosuna katan İngiltere temsilcisi, savunma bölgesinde oynayan bir oyuncu için en fazla bonservis bedeli ödeyen kulüp unvanıyla tarihe geçti.

Manchester City ise Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki Fransız stoperi Aymeric Laporte'yi 65 milyon avro bedelle kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

YILIN TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Arsenal ile Manchester United ise yılın takasına imza attı. Arsenal, sezon sonu kontrat süresi sona erecek olmasına rağmen sözleşme yenilemeye yanaşmayan Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i Manchester United'a yollarken, rakibinden ise Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı.

Londra temsilcisi Arsenal, transfer sezonunun son gününde Borussia Dortmund'un Gabonlu santrforu Pierre-Emerick Aubameyang'ı da 64 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ederek hücum hattını güçlendirdi.

SÜPER LİG EKİPLERİ KASASINI DOLDURDU

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Galatasaray ise ara transfer sezonunda Premier Lig ekiplerinden elde ettikleri gelirle öne çıktı.

Siyah beyazlılar, milli futbolcu Cenk Tosun'u bonuslar hariç 22 milyon avroya Everton'a, sarı-kırmızılılar da Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye'yi 16 milyon avroya Stoke City'ye göndererek kasasını doldurdu.

Everton, Cenk Tosun'un haricinde Arsenal'in İngiliz forveti Theo Walcott'u da 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katarak ara transferin gözde ekipleri arasında yer aldı.

Son şampiyon Chelsea ise Roma'nın Brezilyalı sol beki Emerson'u 20, Arsenal'in Fransız forveti Olivier Giroud'u 17, Everton'ın orta saha oyuncusu Ross Barkley'i 16,9 milyon avroya kadrosuna kattı.

Tottenham ise Paris Saint-German'in (PSG) Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura'yı 28,4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Monaco'dan Southampton'a transfer olan Guido Carrillo (22 milyon avro), West Ham United'tan Swansea City'ye geçen Andre Ayew (22,8 milyon avro) ve PSV Eindhoven'dan Brighton & Hove Albion'a giden Jürgen Locadia (17 milyon avro) Premier Lig'in diğer öne çıkan transferleri arasında yer aldı.

DİĞER LİGLER TRANSFERDE SUSKUN KALDI

Almanya, Fransa ve İtalya liglerinde ise ara transfer sezonu öncekilere oranla suskun geçti.

Bundesliga'nın en pahalı transferini, Basel'in savunmasında forma giyen İsviçreli Manuel Akanji'yi 21,5 milyon avroya kadrosuna katan Borussia Dortmund gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi Bayern Münih ise eski golcüsü Sandro Wagner'i 13 milyon bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'dan geri aldı.

Ligue 1'de ise genç oyunculara yatırım yapmaya devam eden Monaco, Genova'nın 16 yaşındaki İtalyan golcüsü Pietro Pellegri'nin bonservisine 21 milyon avro ödedi.

Serie A takımları ise ara transfer sezonunda yüksek bonservisli transfer yapmamayı tercih etti.