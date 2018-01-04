Ara transfer hızlı başladı

Ara transferin ilk günleri hareketli geçerken, K-Pet Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Binatlı düne damgasını vurdu

İsa TABAK-Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Ligleri’nde ikinci devrede daha başarılı olmak isteyen takımlar, ara transferin ilk günlerinde hareketli saatler geçiriyorlar.

Gerek K-Pet Süper Lig'de gerekse de K-Pet Birinci Lig'de takımlar transfer bombalarını patlatmaya başladılar. Düne damgasını vuran kulüp ise K-Pet Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Binatlı oldu. Takımlar arasında sadece Gençler Birliği dağılmaya başladı.

GÖKSU’NUN ŞARTI YERİNE GELDİ

K-Pet Süper Lig'de ikinci devreye daha iyi bir başlangıç yapmak isteyen Ozanköy, Türk Ocağı'nın golcü oyuncusu Ertaç Taşkıran'ı transfer ederek, bombayı patlattı.

Bir araya gelen Ozanköy Başkanı Sami Otçuoğlu ve Türk Ocağı başkanı Fahri Altınör, Ertaç'ın bonservisli transferi konusunda el sıkıştı. Böylelikle Ozanköy’de teknik direktörlük görevine devam etmeyi Ertaç'ın transferine bağlayan Süleyman Göksu’nun şartı yerine geldi. Ertaç, Ozanköy’de antrenör futbolcu olarak görev yapacaK.

BİNATLI BOMBALARI PATLATTI

K-Pet Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Binatlı, Gençler Birliği'nin yıldızları Şenol Şoför ve Mehmet Erol’u kiralık olarak kadrosuna kattı.

MTG, MALİK’İ DE ALDI

Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği'nden, Yusuf Beyazi’den sonra yabancu futbolcu Yakubu Malik’i de kadrosuna kattı.

HAMİTKÖY, GÖRELİ’Yİ KAPTI

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk hedefinde olan Hamitköy, Mağusa Türk Gücü’nün genç yıldızı Mehmet Göreli’yi kiralık kadrosuna kattı. Mehmet Göreli’yi, Hamitköy’ün en önemli rakibi Gönyeli de transfer etmek istiyordu.

AKOVA, ZEKİ İLE YOLLARI AYIRDI

K-PET Birinci Lig ekibi Akova, ikinci devre öncesinde kadrosuna revizyona giderken, Zeki Taçsoy ile yollarını ayırdı.

Savunma ve orta sahada oynayabilen Makati Jeffrey’i transfer eden Akova, deneyimli savunması Zeki ile yollarını ayırdı.