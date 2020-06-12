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Ara Justice için ilaç oldu

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İkinci devrenin başında ayağı kırıldığı için takımına katkı koyamayan Bostancı Bağcıl’ın yıldızı Justice, karantina süreci sonrasında iyileşerek takımına katıldı

Ara Justice için ilaç oldu

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Kalan 8 maça teknik direktör Ahmet Soğukpınar yönetiminde hazırlanan K-PET Birinci Lig ekibi Bostancı Bağcıl da hazırlık maçlarında Süper Lig ekiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Bostancı Bağcıl’da verilen aradan sonra 3 sakat futbolcu iyileşirken, bu 3 futbolcu arasında en dikkat çekici olanı takımın yıldızı Justice oldu. Sezon başında kiralandığı Mağusa Türk Gücü’nden, devre arasında Bostancı Bağcıl’a dönen Justice, ikinci devrenin başında ayağı kırıldığı için takımına katkı koyamıyordu.

Ancak karantina süreci Justice ve Bostancı Bağcıl için olumlu olurken, başarılı futbolcu takımına döndü. Justice formu ile de Bostancı Bağcıl’ın en önemli kozu olacağını gösteriyor.

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