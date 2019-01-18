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Apoel’den Bezjak bombası

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Apoel’den Bezjak bombası
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Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Ligi’nde üst üste 7. şampiyonluğunu hedefleyen Apoel, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Apoel, kadrosunun hücum hattını 29 yaşındaki Sloven Roman Bezjak’la güçlendirdi. Sloven milli takım futbolcusu Bezjak, bugüne kadar toplam 26 kez ülkesinin formasını giyerken; ülkesi adına 4 gol kaydetti. Bezjak, Alman ekibi Darmstad’la Bundesliga’da da forma giymişti. Bezjak ayrıca Bulgarlar’ın yükselen değeri Ludogorets formasını da giyerken; 9 kez Şampiyonlar Ligi’nde oynayıp 2 gol kaydetmişti.

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