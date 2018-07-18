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Apoel erken veda etti

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Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı. Kıbrıs temsilcisi Apoel, Litvanya'nın Suduva takımını 1-0 mağlup etmesine rağmen elenerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön turundan veda etti

Apoel erken veda etti
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Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı. 

1. ön eleme turunda Kıbrıs temsilcisi Apoel, Litvanya'nın Suduva takımını 1-0 mağlup etmesine rağmen elenerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön turundan veda etti. Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten maçın rövanşında ağırladığı Letonya ekibi Spartaks Jurmala'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)

Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)

Crusaders (Kuzey İrlanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2 (0-7)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)

Videoton (Macaristan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)

HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)

Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)

Malmö (İsveç) - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)

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