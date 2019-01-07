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Apoel'den, Fiorentina'ya gitti

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Apoel'den, Fiorentina'ya gitti
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Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs'ın en büyük kulüplerinden olan Apoel'in 1997 doğumlu Ürdünlü ileriye dönük orta sahası Musa Al Tamari, İtalyan kulüplerinin kıskacına girdi. Apoel formasıyla 11 karşılaşmada 7 gol kaydeden Al Tamari, İtalya'nın önemli kulüplerinden Fiorentina'nın dikkatini çekmeyi başardı.

İtalya'nın önemli spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Al Tamari'yi geçtiğimiz gün Asya Kupası çerçevesinde oynanan Avustralya – Ürdün maçında da takip eden Fiorentina'nın oyuncunun bu maçta ortaya koyduğu iyi performanstan sonra transfer için harekete geçme kararı aldığını yazdı. Tamari, Ürdün'ün 0-1 kazandığı mücadelede golün asistini yapan isim oldu. Apoel'in bu gelişmeler üzerine Hajduk Split'te forma giyen ve İnter alt yapısından yetişmiş olan Ahmed Said için harekete geçtiği öğrenildi.

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