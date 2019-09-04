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Antrenörlük kursu açılıyor

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Antrenörlük kursu açılıyor
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KTFF Eğitim Üst Kurulu, 2019-2020 Futbol Sezonu C Lisans Antrenörlük Kursu'nu 14 Ekim 2019 tarihinde başlatacak.

Kursa başvurmak isteyenlerin, başvuru formunu 4 Eylül ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında doldurulup, gerekli evraklar ile birlikte KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırılması gerekiyor. Kurs başlangıç tarihi 14 Ekim 2019 olup, tek oturum olarak yapılacak. Kursa başvuruda bulunup kabul alan şahıslara kurs eğitim içeriği e-posta yoluyla ulaştırılacak. E-posta kullanmayan şahıslar kurs eğitim içeriğini KTFF’den teslim edebilecekler.

 BAŞVURU KOŞULLARI

1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “KTFF C” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak için, başvuruda bulunabilirler:

 a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 5. maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak; *

b) KTFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.**

2)  Kaleci Antrenör kursunda başarılı olan kaleci antrenörleri KKTF C Antrenör Lisansına sahip olurlar.

3) KKTC “A” Milli takımında forma giyen kişilerde kursa katılmak şartıyla ve KTFF Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde KTFF C Antrenör Lisansı alma hakkına sahiptirler. 

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