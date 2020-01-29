Antrenörlerin toplantıları başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinin bölgesel toplantıları, Mağusa-İskele bölgesi teknik adamları ile yapılacak toplantı ile başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulunun, geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu bölgesel toplantılar yeniden başlıyor.

Derneğin 2020 yılı faaliyet programı içinde yer alan bölgesel toplantıların ilki 29 Ocak Perşembe akşamı Mağusa-İskele bölgesi teknik adamları ve antrenörleri ile gerçekleştirilecek. Toplantı Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı Tesislerinde saat 19:00 da başlayacak.

4 ilçemizde gerçekleştirilecek olan bölgesel toplantılara dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri de katılacak. Toplantılarda teknik adamlar ve antrenörlerin sorunları, görüş, öneri ve istekleri, yaşamış oldukları sıkıntılar, ülke futbolunda ve kulüplerde yaşanan sıkıntıların çözüm noktasına neler yapılması gerektiği konusunda görüşler ortaya konulup değerlendirilecek. Toplantı detayları kayıt altına alınacak.

Bölgesel toplantılar her Perşembe akşamı farklı bölgelerde devam edecek. İkinci toplantı 6 Şubat Perşembe saat 19:00’da Güzelyurt Otel’de, Güzelyurt bölgesi antrenörleri ile yapılacak.