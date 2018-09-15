Antrenörlerin semineri devam ediyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA B-Lisans Antrenörlük kursu devam ediyor. Eğitim semineri ve saha çalışmalarının yanı sıra belirli konu başlıklarında kursiyerlere dersler veriliyor.

Son seminer kapsamında KTFF Eğitim Üst Kurulu Üyesi Dr. Serhat Deniz, "Yetenek Tespiti" konu başlığını irdeledi. Kursiyerlere bir antrenörün izleyici olarak takıma kazandıracağı oyuncuların özelliklerinin neler olmasının gerektiğini anlatan Deniz, oyuncu tespitinin önemli bir yetenek olduğunu söyledi.