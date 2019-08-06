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“Antrenörlerin açıklamalarına yaptırımlar uygulanmalı”

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Niyazi Nizam, hakemlerin performanslarından çok memnun olduğunu ve yeni sezona hemen hemen hazır olduklarını açıklarken, antrenörlerin yaptığı açıklamalara daha fazla yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti

“Antrenörlerin açıklamalarına yaptırımlar uygulanmalı”
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam hakemlerin kamptaki performansını ve kamp ortamını değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, kamp süresince hakemlerin performanslarından çok memnun olduğunu ve yeni sezona hemen hemen hazır olduklarını kaydetti.

Kamptaki esas amaçlarının fiziksel kondisyonun yanında hakemler arasındaki birlikteliğin artmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Nizam, bunun meyvelerini lig maçlarının başlamasıyla birlikte alacaklarını söyledi. Nizam, kampta gözlemler yaptığını ve lige hazır olduklarını gördüklerini ifade etti.

Futbolumuzla ilgili genel bir değerlendirme de yapan Nizam, “Özellikle maç sonlarında antrenörler tarafından yapılan açıklamaların üzerimizde artık bir baskı yaratıyor. Bu baskıların altından kalkabilmek için eğitiliyoruz. Gerek radyo gerekse de TV programlarında antrenörlerin yaptığı açıklamaların veya sosyal medyadaki paylaşımların daha fazla yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Biz her türlü şartta ve sahada görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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