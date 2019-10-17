Antrenörlerimiz AEFCA seminerinde bilgilendiler

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği heyeti, AEFCA (Avrupa Antrenörler Birliği) seminerinde bilgilerini tazeledi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, her yıl Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenlenen AEFCA (Avrupa Antrenörler Birliği) (Alliance Of EuropeanFutboolCoachingAssociation) seminerine katıldı.

Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen 40.AEFCA seminerine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Danışman Birol Öztoycan, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ogan, teknik adamlar Ali Oraloğlu, Toygar Davulcu, Nazım Aktunç katıldı.

Sempozyumda ilk gün yedi, ikinci gün 8 oturum gerçekleştirildi. 46 üye ülke temsilcisinin katıldığı sempozyum, AEFCA başkanı Mr.WalterGagg açılış konuşması ile başladı. Oturumlardaki konu başlıkları arasında altyapıların gelişimine verilen önem, tesisleşmedeki büyüme, futbolda teknik ve taktik açılımları, antrenman metodları, futbolda kazanılan başarı öyküleri yer aldı. FİFA U20 Dünya kupası 2019, FİFA Kadınlar Dünya Kupası 2019’un analizlerden oluşan öne çıkan başlıklar da spor adamları tarafından sunuldu.

Teknik direktörler MassimilianoAilegri, GerardHoullier, StanislavCherchesov, Alan Pardew, eski futbolculardan Jan Urban, JerzyDudek, PlotrDzlewicki gibi önemli isimler katılımcılara sunum gerçekleştirdi.