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Antrenörleri Derneği faaliyetlerini planladı

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, derneğin yapacağı faaliyetleri ve tarihlerini belirledi

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Antrenörleri Derneği faaliyetlerini planladı
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde futbol sezonunun tamamlanmasında son doğru gidilirken, geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödü gecesi ile yeni sezon öncesinde her yıl gerçekleştirilen teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenör seminerlerin tarihlerinin belirlenmesi ve genel konuları görüşmek üzere yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda tarihlerin belirlenmesi yanı sıra bir dizi kararlar alındı.

Toplantıda futbol liglerimizde mücadele eden takımlarımızda görev yapan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörlere yönelik her yıl yapılan geleneksel ödül gecesinin 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı yapılmasına karar verildi. Dernek lokalinde saat 19:30 da yapılacak olan kokteyl dernek başkanları ve gazetelerin spor şeflerinin davet edilmesi kararlaştırıldı.

Her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerinin 12-13 Haziran 2019 tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Teknik direktör ve A lisansa sahip teknik adamları katılacağı antrenör gelişim semineri ilk olarak 12 Haziran Çarşamba, B, C, Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılacağı ikinci seminer 13 Haziran Perşembe gerçekleştirilecek.

Seminer ücretlerinin de belirlendiği toplantıda 150 TL seminer kayıt ücreti ile 200 TL yıllık üye aidat toplamı 350 TL alınması karara bağlandı.    

12-13 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör  lisansa sahip teknik adamları katılacağı antrenör gelişim seminerine Türkiye’de katılacak olan katılımcılar ilerleyen günlerde açıklanacak. 

Teknik direktör, A, B, C Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2019-2020 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu olduğu açıklandı.

Ödül gecesi ve seminer komitelerinin de belirlendiği toplantıda ödül gecesi ve seminer  komitelerinde Süleyman Göktaş, Hişam Tarazi, Salahi Uçkan, Göksel Öcal’ın belirlenen toplantıda öneri, değerlendirme ve rutin konularda yönetim kurulu toplantısında görüşülerek toplantı tamamlandı.

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