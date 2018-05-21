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Antrenörlerde eğitim zamanı

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Antrenörlerde eğitim zamanı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2018-2019 sezonu Antrenör Gelişim Seminerleri, 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde (Güzelyurt Belediyesi Yanı) yapılacak.

Tüm antrenörlerin katılımı zorunlu olup seminere katılmayan antrenörler 2018-2019 sezonunda çalışma izni alamayacağı açıklandı. Seminerin programı şöyle:

24 Mayıs Perşembe:

Teknik Direktör ve A Antrenörleri 

25 Mayıs Cuma

B/C ve Kaleci Antrenörleri

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