Antrenörlerde eğitim zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2018-2019 sezonu Antrenör Gelişim Seminerleri, 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde (Güzelyurt Belediyesi Yanı) yapılacak.

Tüm antrenörlerin katılımı zorunlu olup seminere katılmayan antrenörler 2018-2019 sezonunda çalışma izni alamayacağı açıklandı. Seminerin programı şöyle:

24 Mayıs Perşembe:

Teknik Direktör ve A Antrenörleri

25 Mayıs Cuma

B/C ve Kaleci Antrenörleri