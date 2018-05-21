Antrenörlerde eğitim zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2018-2019 sezonu Antrenör Gelişim Seminerleri, 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi'nde (Güzelyurt Belediyesi Yanı) yapılacak.
Tüm antrenörlerin katılımı zorunlu olup seminere katılmayan antrenörler 2018-2019 sezonunda çalışma izni alamayacağı açıklandı. Seminerin programı şöyle:
24 Mayıs Perşembe:
Teknik Direktör ve A Antrenörleri
25 Mayıs Cuma
B/C ve Kaleci Antrenörleri